Efterlyst kvinde er fundet død i mose på Sjælland

Efter at have været forsvundet i mere end en uge er en 73-årig kvinde fundet død i et område ved Sengeløse.

En 73-årig kvinde er mandag formiddag fundet død i et område ved Sengeløse vest for København.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Ifølge TV2 blev liget af kvinden fundet i en mose.

Hun blev 18. juni offentligt efterlyst.

Politiet vurderer, at der ikke ligger en forbrydelse bag dødsfaldet.

Kvindens pårørende er underrettet.

