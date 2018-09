Efterlyst mand i drabssag fra Himmerland er anholdt

Den 24-årige Mohammad Omar Rayeq har meldt sig selv til politiet i Randers. Medmistænkt er fortsat på fri fod.

Den ene af de to mænd, som politiet har efterlyst i forbindelse med et drab i Haverslev den 12. september, er blevet anholdt.

Det oplyser Nordjyllands Politi natten til søndag.

Mohammad Omar Rayeq, som politiet efter drabet på en 35-årig mand udsendte en efterlysning af med foto og navn, henvendte sig kort efter midnat til politiet i Randers.

Den 24-årige mistænkte gerningsmand blev anholdt og overført til politigården i Aalborg.

Han bliver søndag fremstillet i grundlovsforhør. Først derefter vil Nordjyllands Politi komme med yderligere oplysninger, skriver vagtchef Poul Badsbjerg i en pressemeddelelse.

Der er fortsat intet nyt om den 28-årige Kion Hjaltalin Bertelsen, som også er efterlyst.

Ifølge Ekstra Bladet har de to mulige gerningsmænd muligvis tilknytning til rockergruppen Satudarah. Politikommissær Carsten Straszek afviste torsdag at komme ind på, om drabet menes at være banderelateret.

Det var onsdag aften, at en 35-årig mand blev fundet knivdræbt i Haverslev i det centrale Himmerland.

Nordjyllands Politi modtog klokken 21.28 en melding om et voldsomt slagsmål på en tankstation på Industriparken i Haverslev.

Ikke så langt derfra fandt politiet en 35-årig mand, der var stukket med kniv.

Kort efter blev han erklæret død af en tilkaldt læge.

/ritzau/