To efterlyste har meldt sig selv i sag om knivoverfald

Retten i Holstebro skal have grundlovsforhør med to unge anholdte mænd.

Efter at have været offentligt efterlyst i 13 dage har to mænd onsdag meldt sig selv til politiet i en sag om et knivoverfald i Holstebro.

Sidst på dagen ringede de og kom derefter ind på politigården, hvor de blev anholdt.

Det oplyser vagtchef Jens Claumarch hos Midt- og Vestjyllands Politi til Dagbladet Holstebro-Struer.

Torsdag skal en dommer vurdere, om der er grundlag for at varetægtsfængsle de to, der er henholdsvis 20 og 22 år.

Sagen handler om den farlige vold, der blev begået under et sammenstød mellem unge på Thorsvej om aftenen lørdag 25. april.

To mænd med ramt af knivstik i henholdsvis låret og maven.

Senere meldte tre mænd sig til politiet, hvorefter de blev varetægtsfængslet af retten. De nægtede sig skyldige. Den ene sagde dog, at han havde slået et af ofrene i baghovedet med en sten. Det var sket i nødværge, lød det ifølge TVMidtvest.

Da politiets efterforskere ikke kunne opnå kontakt med de to yderligere mistænkte på 20 og 22 år, blev disse offentligt efterlyst med navn og billede. Nu kan eftersøgningen indstilles.

