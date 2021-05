Efterretningstjeneste undersøger demonstranter i uniform

Forsvarets Efterretningstjeneste vil se på demonstranter, der bar uniform til en Men In Black-demonstration.

Rettede man øjnene mod Men In Black-demonstration i Aalborg for en uge siden, kunne man umiddelbart få indtryk af, at det danske forsvar havde sluttet sig til protestbevægelsen mod regeringens coronarestriktioner.

Flere personer bar nemlig militæruniformer ligesom dem, der bruges i forsvaret.

Det skriver TV2 Nord.

Også ved en demonstration i København lørdag kunne demonstranter ses iført militæruniformer.

Det får nu Forsvarets Efterretningstjeneste til at indlede en undersøgelse af, hvorfor demonstranterne har båret uniform.

Forsvarsordfører for Venstre Lars Christian Lilleholt kritiserer de uniformerede demonstranter.

- Det er jo helt utilstedeligt, hvis man forsøger på at fremføre sig som noget andet, end det man er. En myndighedsperson er en i politi- eller militæruniform, og det skal borgerne helt klart kunne adskille, siger han til TV2 Nord.

Reglerne for, hvordan man må bære militæruniform uden for tjeneste er i øjeblikket uklare.

Ifølge forsvarsmediet Olfi undersøger efterretningstjenesten sammen med Forsvarsministeriets Personalestyrelse behovet for et klarere regelsæt.

Men In Black demonstrerer regelmæssigt i landets større byer mod regeringens håndtering af coronapandemien.

Folkene bag bevægelsen er utilfredse med regeringens coronarestriktioner og har flere gange været i konfrontation med politiet. Flere er blevet anholdt for at kaste med fyrværkeri mod politiet.

Én kvinde - den 31-årige Nanna Skov Høpfner - blev idømt to års fængsel for at have opildnet til vold under en af demonstrationerne.

Normalt giver sådan en forbrydelse ikke så lang tids fængsel, men straffen blev fordoblet, fordi retten vurderede, at forbrydelsen relaterer sig til coronapandemien. Nanna Skov Høpfner har anket sagen til landsretten, der tager den op den 7. juni.

/ritzau/