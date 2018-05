Syrien-kriger vil hjem til Danmark: Myndighederne vil bare lade os dø hernede

Mistænkt syrienkriger er efterlyst internationalt, men viljen til at få ham hjem er tilsyneladende begrænset

Selv om 29-årige Jacob El-Ali er eftersøgt af dansk politi for at have kæmpet for Islamisk Stat, er de danske myndigheder meget lidt samarbejdsvillige i forhold til at få ham hjem til Danmark.

Det siger den danske statsborger - der tidligere hed Mohammad - til Radio24syv.

- Jeg har talt med de danske myndigheder om at vende hjem, jeg har ringet til det danske politi. Jeg har talt med min advokat om det, jeg har ringet til den danske ambassade, og der er ikke rigtigt nogen, der vil hjælpe.

- Det, de rent faktisk siger til os, er, at vi bare skal blive hernede og dø, siger han i et interview med radiostationen.

Jacob El-Ali lagde i 2014 billeder på Facebook, hvor han holder afhuggede hoveder i hænderne og bærer en pistol og en håndgranat.

Derfor har han siden da været sigtet for overtrædelse af straffeloven og er også sigtet for at have forsøgt at hverve medlemmer til Islamisk Stat.

Han afviser dog at have tilsluttet sig Islamisk Stat og hævder, at han blev tvunget til at sympatisere med bevægelsen.

Den 29-årige siger, at han ikke kan huske, om han har slået nogen ihjel.

Hans advokat, Mette Grith Stage, forstår ikke, hvorfor de danske myndigheder - og særligt Justitsministeriet - ikke er mere samarbejdsvillige i forhold til at få hendes klient for en domstol.

Og hun noterer sig, at en række politikere de seneste dage har givet udtryk for, at de helst så tidligere syrienkrigere blive, hvor de er. Det er en underlig dobbeltmoral, mener hun.

- På den ene side vil de gerne efterforske terrormistænkte, og man bruger energi på at efterforske og få en varetægtsfængsling in absentia, men når man så rent faktisk står med manden, vil man ikke gøre særligt meget for at få ham hjem til Danmark med henblik på retsforfølgelse. Det giver ikke nogen mening, siger hun til Radio24syv.

Det fremgår ikke umiddelbart af Radio24syvs dækning, hvordan politiet eller Justitsministeriet forholder sig til kritikken.

Jacob El-Ali blev både i 2014 og 2015 fremstillet in absentia - uden at være til stede - ved retsmøder i København, sigtet for at have tilsluttet sig og kæmpet for Islamisk Stat, ligesom han er sigtet for at billige terror, fordi han har offentliggjort en række billeder, hvor han poserer foran blodige hovedløse kroppe og afhuggede hoveder.

Han er også sigtet for at forsøge at rekruttere mindst én anden dansker til Islamisk Stat.

En fremstilling in absentia sker typisk med henblik på at få en sigtet efterlyst internationalt.

/ritzau/