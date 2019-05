Ejere af legepladser opfordres til at tjekke deres gynger

Efter en dødsulykke sidste weekend opfordrer Teknologisk Institut alle legepladser til at tjekke deres gynger.

Efter at en 31-årig kvinde sidste weekend mistede livet, da et gyngestativ væltede, opfordres alle ejere af legepladser til at tjekke deres gyngestativer.

Opfordringen kommer fra Teknologisk Institut, lyder det i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi, som tilslutter sig opfordringen.

Politiet har fredag modtaget et notat om ulykken fra Teknologisk Institut. I notatet skriver Teknologisk Institut, at gyngestativets fire ben ikke var tilstrækkeligt forankret.

- På baggrund af den konkrete sag opfordres der til at undersøge og vurdere forankringen på tilsvarende legeredskaber, hedder det ifølge pressemeddelelsen i notatet.

- Teknologisk Institut opfordrer ejerne til at få kigget deres legeplads efter en ekstra gang, så risikoen for lignende ulykker formindskes.

/ritzau/