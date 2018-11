Eks-chef i Trendsales får 2,5 års fængsel for bedrageri

Trendsales blev bedraget for millioner af en tidligere direktør i firmaet. Nu er han blevet dømt.

Den tidligere direktør Rasmus Goth Engel begik i sin tid som direktør i Trendsales bedrageri mod virksomheden.

Det har Københavns Byret afgjort i en dom fredag, hvor eksdirektøren idømmes 2 år og seks måneders fængsel.

Han dømmes blandt andet for manipulationer i lønsystemet, så han uretmæssigt fik mere i løn og pension samt dokumentfalsk, oplyser anklager Mads Schønning Frandsen.

- De forhold, som jeg vurderer som de vigtigste, er der dømt i, siger anklageren, der også krævede 2,5 års fængsel.

I alt var der rejst tiltale for et beløb på 4,1 million kroner i samlet flere hundrede forhold. Han er dog ikke dømt for det fulde beløb.

Han skal blandt andet have brugt Trendsales' firmakort til private køb. Her er han dømt for nogle køb, mens han er frifundet for andre.

- Der har været en række rejser - også rejser hvor han har rejst med sin kæreste - som han er blevet dømt i, siger Mads Schønning Frandsen.

Under sagen har den tidligere direktør nægtet sig skyldig.

Det var i 2016, at Rasmus Goth Engel blev bortvist og meldt til politiet af den succesrige virksomhed.

Trendsales er en markedsplads, hvor der bliver handlet med både brugt og nyt tøj samt elektronik og andre ting. Ifølge hjemmesiden er der flere end en million brugere.

I retten har Rasmus Goth Engel i sin forklaring i høj grad inddraget stifterne af firmaet, Bo Eriksen og Martin Falslev Andersen.

- Jeg havde indtryk af, at jeg kun brugte det på samme måde, som Bo og Martin brugte deres Mastercard, har han sagt.

- De havde nogle vaner, som de videreførte til mig. Hvis man bliver lullet ind i en kultur, hvor der er meget højt til loftet, så vænner man sig til, at det er okay, sagde han.

Den tidligere direktør var ikke selv til stede i retten fredag. Det vides derfor ikke, om han vil anke afgørelsen.

/ritzau/