Eksagent vinder over PET i sag om erstatning

PET har forsøgt at forhindre tidligere agent i at få erstatning. Nu er sagen afgjort til Morten Storms fordel.

Morten Storm, der selv hævder at have været agent for Politiets Efterretningstjeneste (PET) i en årrække, har vundet over PET i en arbejdsskadesag.

Det viser en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), skriver Jyllands-Posten.

Af afgørelsen fremgår det, at Morten Storm har krav på godtgørelse. Han skal også have erstatning for tab af erhvervsevne som følge af psykiske skader, som han fik i sin tid som PET-agent fra 2007 til 2012.

PET har aldrig be- eller afkræftet samarbejdet med Morten Storm.

Efterretningstjenesten har tidligere forsøgt at få afvist kravene. Tjenesten mente ikke, at AES skal afgøre sager, som er baseret på en antagelse om, at en person er eller har været kilde for PET.

AES har afvist PET's krav.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, siger til avisen, at hun glæder sig over, at en tidligere agent nu har rettigheder.

Hun vil spørge justitsminister Nick Hækkerup (S), om sagen giver anledning til at overveje, om PET er klædt godt nok på til at hjælpe nuværende og tidligere agenter, der har psykiske problemer som følge af deres arbejde.

/ritzau/