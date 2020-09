Eksiliraner får grønt lys til at tale med pressen i spionsag

En dommer har besluttet, at udvalgte journalister må besøge fængslet mand i sag om spionage og terrorstøtte.

Han skal have lov til at tale med pressen.

Det er i korte træk konklusionen i en kendelse om, hvorvidt en fængslet mand i en sag om spionage og økonomisk støtte til terror skal have mulighed for at udtale sig direkte til udvalgte journalister.

Det oplyser Retten i Roskilde, som har taget stilling til spørgsmålet.

Manden er 39 år og er sammen med yderligere to personer sigtet i den opsigtsvækkende sag. De tre mænd har iransk baggrund, har i en årrække været i eksil i Danmark og tilhører oprørsgruppen ASMLA.

Gruppen anses af det iranske styre for at være en terrorbevægelse.

De tre mænd har været varetægtsfængslet siden juni. To måneder senere indledte den 39-årige mand en sultestrejke.

Han var utilfreds - dels på grund af sin fængsling, dels fordi anklagemyndigheden afslog hans ønske om at udtale sig til pressen.

Advokat Karoline Normann - mandens forsvarer - bad herefter om at få spørgsmålet om pressekontakt indbragt for Retten i Roskilde.

Her har dommer John Larsen givet grønt lys til, at journalister fra tre udvalgte medier samt en repræsentant for Amnesty International i Danmark må aflægge eksiliraneren et besøg i arresten.

Der er tale om journalister fra henholdsvis den amerikanske avis Wall Street Journal samt de to danske medier Danmarks Radio og Ritzau.

