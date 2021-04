Eksiliranere fra Ringsted tiltalt for at finansiere terror

Med en saudiarabisk efterretningstjeneste har tre mænd ifølge anklager finansieret og fremmet terror i Iran.

Tre mænd er blevet tiltalt for at have finansieret og fremmet terror i Iran.

Ifølge anklagemyndigheden er det sket i samarbejde med en efterretningstjeneste fra Saudi-Arabien. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Mændene har siddet varetægtsfængslet i over et år - siden februar 2020.

- Det er en meget alvorlig sag, hvor personer i Danmark har udøvet ulovlig efterretningsvirksomhed og finansieret og fremmet terror fra Danmark i andre lande, udtaler Lise-Lotte Nilas, statsadvokat i København.

- Det bør selvfølgelig ikke finde sted på dansk jord, og derfor er jeg tilfreds med, at vi nu kan rejse tiltale i sagen, siger hun videre i pressemeddelelsen.

Alle tre mænd menes at være ledende medlemmer af ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Bevægelsen kæmper for løsrivelse af et område fra Iran. Gruppen anses af det iranske styre for at være en terrorbevægelse.

/ritzau/