Eksminister afhøres bag lukkede døre om militæroperation i Irak

Højesteret skal afgøre, om Danmark var ansvarlig for behandling af 23 tilfangetagne irakere.

Den tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) skal afhøres bag lukkede døre i retssagen om en stor militær aktion, Operation Green Desert, i det sydlige Irak.

Det har Højesteret torsdag afgjort i en kendelse. Dørlukningen gælder både den mundtlige afhøring og en erklæring, som Gade skal aflevere.

Retssagen drejer sig om muligt dansk ansvar for, at 23 irakere efter tilfangetagelse i 2004 blev udsat for inhuman behandling eller tortur af irakiske myndigheder.

/ritzau/