Ekspert: Hærchef har uden tvivl gjort noget ulovligt

En hærchef har ifølge mediet Olfi forfremmet sin egen kone. Står det til troende vil det være ulovligt.

Specialmediet Olfi, der dækker Forsvaret, har gravet frem, hvordan hærchef Hans-Christian Mathiesen gennem flere år angiveligt har ændret regler for at fremme sin kones karriere.

Det er et lovbrud, siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Olfi har beskrevet, hvordan hærchefen ikke bare fik sin kone ind på eftertragtede uddannelser, men også oprettede et kontor, hvor hun blev ansat.

- Der er ingen tvivl om, at der er foregået noget ulovligt. Der er stadig nogle ting, vi ikke er helt sikre på.

- Men dels har han forsømt at orientere forsvarschefen, som han skal, når der kommer til inhabilitet. Det er en forholdsvis alvorlig sag, siger Sten Bønsing.

- Det er en begunstigelse af hans kone og nok også ham selv. For i og med at de er gift, så vil en økonomiske gevinst for hende være en gevinst for ham.

Konen er ifølge Olfi blevet udnævnt til major og ansat i et projektkontor kaldet "Hærens Soldater 2025". Det skulle have givet husstanden en merindtægt på 88.000 kroner om året.

Helt grundlæggende må man ikke bedrive nepotisme i det offentligt.

- I det private må man gøre, hvad man vil. For der er det grundlæggende dig selv, det går ud over som ejer, hvis du træffer en dårlig beslutning.

- Men hvis man i det offentlige gør det samme, så er det skatteborgernes penge, det går ud over. Og så handler man på vegne af noget overordnet og har et ansvar for at træffe den objektivt bedste beslutning, siger Sten Bønsing.

Forsvarschef Bjørn Bisserup har til Olfi sagt, at han ingen kommentarer har til sagen.

Forsvarsministeriet og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) siger, at de afventer undersøgelsen, inden de tager stilling til, om de har kommentarer.

- Vi har en pæn mængde inhabilitetssager i Danmark, men denne her ligger nok i den lidt grovere ende, afslutter Sten Bønsing.

/ritzau/