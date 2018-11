Ekspert: Lang proces før Britta Nielsen kommer til Danmark

De danske myndigheder har flere måneders arbejde foran sig, før Britta Nielsen kan udleveres, vurderer lektor.

Det har lange udsigter at få den svindelsigtede Britta Nielsen udleveret til Danmark, efter at hun mandag morgen blev anholdt i Johannesburg i Sydafrika.

Det vurderer lektor i international ret ved Syddansk Universitet Henning Fuglsang Sørensen. Han forklarer, at der venter Danmark et langt og tungt arbejde forude.

- Der går nemt adskillige måneder. Jeg bliver overrasket, hvis hun er tilbage i Danmark inden for et halvt år.

- Har vi hende tilbage i Danmark inden for et halvt år, så vil jeg betragte det som værende en high-speed udgave af en udleveringssag, siger han.

Efterforskere fra Bagmandspolitiet var til stede under anholdelsen, som blev foretaget af de sydafrikanske myndigheder.

Netop bagmandspolitiet skal have gang i papirarbejdet de kommende dage for at få Britta Nielsen hjem. Hun er hovedmistænkt i sagen om svindel i Socialstyrelsen for 111 millioner kroner.

Danmark har 40 dage til at overbevise myndighederne i Sydafrika om, at Britta Nielsen skal udleveres til Danmark. Der skal blandt andet sendes en anmodning og flere officielle dokumenter.

- Danmark skal nu overbevise Sydafrika om, at der er en mening i galskaben i forhold til at køre en straffesag mod Britta Nielsen. Så der skal sendes en masse papirer til Sydafrika.

- Bagmandspolitiet har travlt nu. Hun er anholdt, og derfor skal hun sidde varetægtsfængslet på præcis samme måde som i Danmark.

- Det betyder, at Danmark har relativt kort tid til at oversætte bevismaterialet til engelsk og sende det til Sydafrika. Så uret tikker, siger Henning Fuglsang Sørensen.

I tilfælde af at Sydafrika har supplerende spørgsmål til sagen, kan processen hurtigt trække ud, forklarer lektoren i international ret.

- Det kan være, at den anholdte har skiftet navn, og derfor skal Sydafrika sikre sig, at det er den rigtige person. Det involverer alle de diplomatiske kanaler, der skal rodes ind i det, siger han.

Lektoren fortæller, at der er to tidligere sager, der kan sammenlignes med denne. De handlede om henholdsvis en udlevering til Rwanda og en til USA fra Danmark.

Den ene sag handlede om folkedrab og den anden om narkotikakriminalitet. I de sager tog det næsten to år, før de mistænkte var udleveret.

/ritzau/