Ekspert: Tusindvis kan undgå at betale for ulovlige downloads

Tre afgørelser i sager om ulovlig downloads af film vil få indflydelse på lignende sager, mener en ekspert.

Østre Landsret har for nylig afgjort en sag om ulovlig deling og downloads af film, hvor tre personer slap for at betale erstatning til det britiske selskab Copyright Management Services, CMS.

Retten vurderede nemlig, at selskabet slet ikke havde rettighederne til filmene, og derfor kunne det ikke kræve erstatning.

Afgørelsen kan få betydning for mange andre sager om ulovlig downloads af film, mener advokat med speciale i ophavsret.

Ifølge DR-programmet, "Stævnet for Porno", har over over 50.000 skandinaviske borgere modtaget breve eller stævninger med forligstilbud fra NJORD Law Firm, der repræsenterer CMS.

Her hævdes det, at borgerne, som firmaet fandt frem til via deres ip-adresser, ulovligt har delt og downloadet film.

Jeppe Brogaard Clausen fra NJORD Law Firm, der repræsenterer CMS og en lang række filmproducenter, forklarer, at selskabet sammen med filmproducenterne lige nu drøfter, hvad der skal ske med lignende sager.

Både sager som stadig kører, og sager som er afsluttet.

- Man skal kigge på aftalerne (mellem filmproducenterne og CMS), og hvilken betydning afgørelserne har for lignende sager, siger han.

Advokaten opfordrer til, at man går i dialog, hvis man har modtaget et brev eller stævning, som omhandler ulovlig deling eller download af film.

- Vi synes, det bedste er at drøfte baggrunden for det her, finde en forligsmæssig løsning, og få en forklaring på hvorfor det er sket på det pågældende tidspunkt, siger han.

Vibeke Borberg, advokat med speciale i ophavsret, mener dog, at man ikke skal foretage sig noget, hvis man har modtaget et sådan brev.

- Vi ved nu, at det krav (fra CMS red.) er ikke-eksisterende eller berettiget, siger hun.

- Der er en del sager på vej gennem retssystemet, og dem vil CMS nok selv hæve, eller også vil de få samme udfald som de tre netop afgjorte, hvis CMS måtte vælge at gennemføre dem, siger hun.

Jeppe Brogaard Clausen, mener dog, at afgørelserne kun får en begrænset betydning, da de er meget konkrete, og fordi sagerne ikke er ens.

- Det skal selvfølgelig drøftes med filmselskaberne og CMS.

- De skal drøfte, om der skal ske ændringer (i deres samarbejde red.), siger han.

Vibeke Borberg understreger da også, at det trods afgørelserne i landsretten stadig er ulovligt at downloade og dele film, der er beskyttet af ophavsretten.

/ritzau/