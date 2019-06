Eksplosion på autoværksted blæser døre og vinduer ud

Vidne har set flere personer løbe fra stedet, før eksplosion ramte et autoværksted i Vallensbæk efter midnat.

En eksplosion har natten til søndag delvist raseret et autoværksted i Vallensbæk.

Et vidne har set flere personer løbe fra stedet kort før eksplosionen, som blæste døre og vinduer ud samt udløste en brand. Det oplyser vagtchef Jens Møller fra Københavns Vestegns Politi.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 01:02.

- Lige nu ved vi ikke så meget andet, end at et vidne har hørt en rude blive knust og set de formodede gerningsmænd løbe fra stedet. Kort tid efter lyder der et brag. Derefter udbryder der brand i autoværkstedet, fortæller vagtchefen klokken 03:50.

Ingen personer er kommet til skade, men de materielle ødelæggelser er sandsynligvis omfattende.

- Branden er slukket, men det har været en forholdsvis kraftig eksplosion. Døre og vinduer er blæst ud, og taget på bygningen har løftet sig. Der kan også været sket skader på biler inde i bygningen, siger han.

- Lige nu kan vi ikke komme ind i bygningen, fordi vi venter på noget udstyr, så vi kan lave de rigtige tekniske undersøgelser, tilføjer han.

Politiet har endnu noget bud på et muligt motiv.

- Vi har talt med ejeren af autoværkstedet, men det ikke har bidraget til at skabe klarhed over årsagen til det her, men vi har ikke belæg for at sige, at det er banderelateret, siger Jens Møller.

Autoværkstedet ligger på Vejlesvinget i Vallensbæk.

/ritzau/