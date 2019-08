Eksplosionen ved Skattestyrelsens kontor

* Tirsdag den 6. august klokken 22.16 lød et kæmpe brag fra Skattestyrelsens hovedkontor på Østbanegade i København over for Nordhavn Station.

* Eksplosionen raserede fuldkommen indgangen til bygningen, hvor ruder blev trykket ind og indgangspartiet stod skævvredet tilbage.

* Efter at have tjekket videoovervågning fra området og have efterforsket i en uge, bad det danske politi tirsdag svensk politi om at anholde to mistænkte gerningsmænd.

* Kort før klokken 22.30 anholdt svensk politi den ene - en 22-årig mand - på dennes bopæl uden for Malmø.

* Den anden - en 23-årig mand - var onsdag eftermiddag fortsat på fri fod. Han er internationalt efterlyst via Interpol.

* En person blev ramt af fragmenter, men ingen kom alvorligt til skade ved eksplosionen.

* Den type sprængstof, der blev anvendt, bliver typisk anvendt af entreprenører til industrielt brug som eksempelvis bortsprængning af granit.

Kilde: Ritzau, Københavns Politi.

