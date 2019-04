Eksrocker dræbte mand som hævn for indbrud

Efter at have dræbt 56-årig mand lå eksrocker på lur for at dræbe hans stedsøn. Sagen mod ham starter mandag.

Sidste sommer havde en nu 51-årig eksrocker set sig så sur på en 56-årig bekendt, at han besluttede, at han skulle dø.

Han satte ham derfor i stævne på en landejendom ved Holeby på Lolland, hvor han dræbte ham med et skud i halsen.

Bagefter kravlede han op i et skydetårn, hvor han i mere end 13 timer forgæves ventede på, at offerets stedsøn skulle komme på skudhold, så han også kunne slå ham ihjel.

Mandag indleder Retten i Nykøbing Falster sagen mod den 51-årige.

Ifølge anklageskriftet skød og dræbte han den 56-årige den 19. juli omkring klokken 14.30. Derefter kravlede han op i et skydetårn i nærheden, hvor han ventede frem til klokken 04.00 næste morgen.

Nogle timer senere blev han anholdt. I første omgang blev han "kun" sigtet for drabet, men grundlovsforhøret senere på dagen udviklede sig ifølge Ekstra Bladet dramatisk.

Her forklarede eksrockeren, at han ville dræbe sin bekendte, fordi denne havde begået indbrud hos ham og stjålet 55.000 kroner samt en riffel.

Han havde skudt ham i halsen, fordi han ikke ville have, at han skulle dø med det samme. Han lod derefter det hårdt sårede offer vakle ind i sin egen bil, hvor han døde, lød forklaringen i grundlovsforhøret, skrev Ekstra Bladet dengang.

Da manden var død, kørte den nu tiltalte bilen med liget hen i nærheden af skydetårnet. Det var tænkt som lokkemad for stedsønnen. Han skulle også dø, fordi han efter eksrockerens opfattelse havde været med til indbruddet.

- Desværre kom han aldrig tæt nok på, så jeg kunne ikke ramme ham, sagde han i grundlovsforhøret, hvor han ifølge Ekstra Bladet udtrykte dyb ærgrelse over, at han ikke fik ram på stedsønnen.

Det kom tilsyneladende bag på anklageren, der midt i grundlovsforhøret måtte udvide sigtelsen til også at omfatte drabsforsøg.

Ud over drab og drabsforsøg er den 51-årige tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse samt tyveri og besiddelse af en mindre mængde kokain.

/ritzau/