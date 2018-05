Elev frygtede voldstiltalt vikar: Det gjorde ondt i maven

Videooptagelser af 18 børn skal afspilles i straffesag mod tidligere lærervikar, der er tiltalt for vold.

En dreng i 2. klasse fik tilbage i 2015 ondt i maven ved tanken om en bestemt lærervikar på Gudumholm Skole sydøst for Aalborg.

- Det gjorde ondt, hver gang vi havde ham. Han slog os, og jeg havde ondt i maven, fordi jeg ikke vidste, hvad der skulle ske, har drengen ifølge avisen Nordjyske sagt i en videoafhøring med politiet.

Tirsdag afspilles optagelsen i Retten i Aalborg, hvor den nu 42-årige lærervikar er tiltalt for at have udsat drengen og hans klassekammerater for systematisk vold, frihedsberøvelse og tvang.

I alt har 18 børn afgivet forklaring for rullende kameraer, og under straffesagen vil de alle blive afspillet i retten.

På videoen fortæller drengen, at eleverne blev slået over fingrene med en lineal, når de lavede fejl i de opgaver, de blev stillet.

Og der blev ofte lavet fejl. Opgaverne var nemlig beregnet til elever i 4. og 5. klasse, siger drengen ifølge Nordjyske.

Han fortæller også, at lærervikaren bandt ham med gaffatape til et bordben for at straffe en fejl. Her fik han lov at sidde, indtil timen var slut, og en klassekammerat hjalp ham fri.

Hvis børnene sladrede til deres forældre om oplevelserne, ville han angiveligt slå dem. Tilsyneladende var det grunden til, at den nu tiltalte først blev afsløret i begyndelsen af 2017.

Da den tiltalte tirsdag morgen afgav forklaring, begyndte han ifølge Ekstra Bladet at græde.

- Jeg har aldrig lagt en hånd på nogen. Hverken børn, en fugl eller en edderkop, sagde den tiltalte ifølge Ekstra Bladet.

- Hvis jeg havde været sådan et monster, som anklageskriftet fremstiller mig som, så forstår jeg ikke, at der skulle gå 14 måneder, inden et barn sagde noget, lød det videre.

Der er afsat ti retsdage til sagen. Dommen ventes 22. juni.

/ritzau/