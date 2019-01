Elever evakueret efter brand på skole i Herlev

Ingen er kommet til skade efter en brand på Kildegårdskolen i Herlev. Branden er slukket.

Brandvæsenet er mandag ved middagstid rykket ud til en skole i Herlev, hvor en brand startede.

Det skriver politiet på Twitter.

Branden på Kildegårdskolen er nu slukket, og eleverne er evakueret og i god behold.

Lars Jørgensen, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, oplyser til Ekstra Bladet, at meldingen kom klokken 12.35.

- Det er tilsyneladende et depotrum, hvor den er startet. Det er for tidligt at sige, om den er påsat, siger han til Ekstra Bladet.

- Alle er evakueret i skolens gymnastiksal. Alle er til stede, og der er ikke nogen, der er kommet til skade.

Brandvæsenet er i færd med efterslukningen, hvor man søger efter småbrande.

Det er en del af Kildegårdskolen, der ligger i Dildhaven, oplyser politiet.

/ritzau/