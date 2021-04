Embedsmand: Fik politiker til at melde sig syg før møde med tibetaner

Socialdemokraten Mette Gjerskov er overrasket over talrige mails mellem embedsmænd om hendes møder.

Embedsmænd i såvel Statsministeriet som Udenrigsministeriet diskuterede ivrigt, hvordan de kunne hindre, at folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) i 2014 skulle mødes med en højtstående tibetansk politiker.

Og det gentog sig i det følgende år, da politikeren ville mødes med Dalai Lama, tibetanernes åndelige leder.

Forløbet afdækkes torsdag under en afhøring i Tibetkommissionen. Den undersøger håndteringen af officielle kinesiske besøg. Men den ser også på det stadig tungere pres, som Kina har lagt på Danmark - især når det gælder spørgsmål om Tibet, Xinjiang og Taiwan.

På skærme vises en række interne mails mellem de to ministeriers embedsmænd.

Forud for den folkevalgtes møde med Dalai Lama skrev den daværende direktør i Udenrigsministeriet, Kim Jørgensen, følgende:

"Vi havde en lignende sag sidste år hvor jeg to gange måtte ringe til Mette G, hvilket førte til, at hun "lagde sig syg"."

Dermed henviste han til, at Mette Gjerskov i 2014 i sidste øjeblik aflyste et ellers planlagt møde med Lobsang Sangay, der var premierminister i tibetanernes eksilregering.

Mette Gjerskov var formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Men hun ønskede at holde mødet som almindeligt folketingsmedlem.

Under afhøringen torsdag forklarer hun, at hun faktisk var syg. Om morgenen havde hun spist panodiler for at blive frisk til om eftermiddagen.

- Jeg erindrer det sådan, at jeg ikke blev overtalt til at lægge mig syg, siger hun.

De talrige mails mellem embedsmændene har Mette Gjerskov læst hos sin bisidder.

- Jeg var overrasket over, at det kom op på så højt niveau og med den intensitet, siger Gjerskov.

Helt øverst i Udenrigsministeriet var man på stikkerne over politikerens aktiviteter. Således skrev departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen: "Men hun er stadig upn-formand - også når hun mødes "privat" med Lobsang". UPN står for Det Udenrigspolitiske Nævn.

Han foreslog, at Statsministeriet tog affære. Og sådan blev det.

- Jeg kan huske meldingen, som gik på, at de helst så, at jeg ikke holdt det møde, siger Mette Gjerskov. Hun fik opkaldet fra statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) særlige rådgiver, Thomas Juul-Dam.

/ritzau/