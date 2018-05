Emilie Meng-drabet: Politi skal genoptage aflytningssag

En nabos lydoptagelser var medvirkende til, at en mand fik ransaget sit hjem fem gange i Emilie Meng-sagen.

Statsadvokaten i København har besluttet, at politiet skal genoptage efterforskningen af en borgers aflytning af sin nabo i Korsør.

Det oplyser advokat Steen Djurtoft, der repræsenterer den aflyttede nabo.

Aflytningen af naboen skete i forbindelse med eftersøgningen af den 17-årige Emilie Meng. Hun blev sidst set, da hun en tidlig morgen i juli 2016 tog afsked med sine veninder på Korsør Station efter en bytur.

Først et halvt år senere blev liget af teenageren juleaftensdag fundet i en sø nær Borup på Midtsjælland.

Emilie Mengs forsvinden optog det meste af landet, og mange deltog i eftersøgningen af hende - heriblandt gruppen "Forsvundne personer", der fik mistanke om, at hun befandt sig i et bestemt hus i Korsør.

For den mand, der boede i huset, udviklede eftersøgningen sig til et mareridt. Hele fem gange blev hans hjem ransaget af politiet.

Det skete blandt andet efter tip fra en nabo, som havde opsat aflytningsudstyr og mente at kunne høre Emilie Meng.

Den aflyttede mand, der fik sit hjem ransaget, meldte efterfølgende naboen til politiet for fredskrænkelse.

Efter halvandet års efterforskning valgte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sidste måned at indstille efterforskningen af sagen.

- Vi mener ikke, at der kan føres bevis for, at der har været forsæt til at aflytte eller overtræde straffeloven, forklarede advokaturchef Jeanette Wincentz Andersen i den forbindelse til TV Øst.

Men det var altså en fejl, fastslår Statsadvokaten i København, som beordrer efterforskningen genoptaget.

Advokat Sten Djurtoft havde da også mere end almindeligt svært ved at følge ræsonnementet hos den lokale anklagemyndighed.

- Hvis man tager aflytningsudstyr og sætter ind i en mur, så er det i hvert fald forsøg på aflytning, har han tidligere sagt til TV Øst.

Det er foreløbig ikke lykkedes politiet at finde frem til, hvem der for mere en halvandet år siden slog Emilie Meng ihjel.

