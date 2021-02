To anholdt til demonstration mod coronarestriktioner

To er anholdt ved Men In Black-demonstration mod coronarestriktioner lørdag - én for fyrværkeri, én for vold.

Det er forløbet nogenlunde stille og roligt ved en Men In Black-demonstration i København lørdag aften.

Det fortæller vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Rasmus Schultz.

To er dog blevet anholdt, fortæller vicepolitiinspektøren.

En mand blev først anholdt og sigtet for brud på fyrværkeriloven, fordi han ifølge politiet havde medbragt ulovligt fyrværkeri til demonstrationen.

Men da politiet anholdt manden blev han urolig og gjorde udfald mod politibetjentene.

Derfor er han nu blevet sigtet for vold mod politiet.

Gruppen Men In Black kalder sig også for Sortklædt Modstand. De er utilfredse med regeringens fortsatte nedlukninger af landet og opfordrer blandt andet folk til ikke at bære mundbind.

Flere end 1300 mennesker var tilmeldt demonstrationen på gruppens Facebook-begivenhed. Politiet vurderer, at der i starten var mødt cirka 600 mennesker op til demonstrationen.

Men på vejen sluttede flere sig til, siger Rasmus Schultz, og på et tidspunkt var der op mod 1200 til stede. Klokken 22.00 nåede demonstrationen Rådhuspladsen.

Rasmus Schultz oplyser klokken 22.50, at endnu en mand er blevet anholdt for ulovlig besiddelse af fyrværkeri.

Stram Kurs-lederen, Rasmus Paludan, dukkede også op til dagens demonstration. Det var dog en kortvarig optræden, der kun varede omkring 20 minutter ved Hulgårds Plads, hvor demonstrationen startede.

Også ved Rådhusparken i Aarhus blev der lørdag demonstreret mod restriktionerne, der skal bremse smitten med coronavirus.

Her var det gruppen Frihedsbevægelsens Fællesråd, der viste sin utilfredshed med regeringens håndtering af coronaepidemien.

/ritzau/