En mand er såret af skud i Brønderslev

En mand er uden for livsfare, efter at han er blevet ramt af et skud i skulderen.

Nordjyllands Politi er tirsdag aften rykket talstærkt ud til Brønderslev, hvor en mand er blevet ramt af skud.

Det oplyser politiet på Twitter.

Offeret er blevet ramt i skulderen, fremgår det.

- Manden er uden for livsfare. Vi har i øjeblikket ikke yderligere oplysninger til sagen, lyder det fra politiet.

De nærmere omstændigheder omkring skyderiet kendes altså ikke. Politiet beder vidner til episoden om at ringe 114.

/ritzau/