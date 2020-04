18-årig mand afgår ved døden efter masseslagsmål

Et masseslagsmål med blandt andet knive har fundet sted natten til lørdag. En person har mistet livet.

En 18-årig mand er afgået ved døden efter et masseslagsmål mellem to grupperinger af unge mennesker på en skaterbane i Gentofte natten til lørdag.

Det oplyser vagtchef Rolf Hoffmann lørdag morgen cirka klokken 06.00.

- To grupperinger har været oppe og toppes. Der var nogle, der havde valgt at tage våben med til den her slåskamp, og det ender med, at en bliver stukket ihjel, siger Rolf Hoffmann.

De pårørende er underrettet. Flere andre er tilskadekomne og til behandling for knivstik, melder vagtchefen.

- Vi har en del anholdte. Vi anholdt dem, der var tilbage på stedet, da vi ankom. Vi venter med at fremstille nogen, indtil vi har et overblik over, hvem der har aktier i hvad, siger Rolf Hoffmann.

Der er ingen meldinger om, at opgøret skulle være banderelateret.

- Det skulle være en aftalt slåskamp, er det, som vi har hørt fra vidner i første omgang. Det skal vi til at afdække. Nu skal vi afhøre dem, vi har indbragt.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 01.23. Skaterbanen, hvor slagsmålet fandt sted, ligger tæt på Jægerborgs Station nord for København.

/ritzau/