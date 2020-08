En person såret efter slagsmål ved skole i Aalborg

Muligvis er en person blevet stukket med en kniv i forbindelse med et slagsmål ved HF & VUC Nord i Aalborg.

Der har mandag eftermiddag været et slagsmål ved HF VUC Nord i Aalborg.

Nordjyllands Politi oplyser, at der er tale om et slagsmål, der formentlig udviklede sig til et knivstikkeri.

- Politiet efterforsker lige nu en sag på Sporet nummer 8 i Aalborg. Der er tale om et slagsmål, der udvikler sig, formentlig til et knivstikkeri, skriver politiet på Twitter.

En person er blevet kørt på hospitalet med skader, som dog ikke er livstruende. Desuden er en person anholdt.

Rektor Lene Yding fra VUC fortæller til Nordjyske, at tre personer har været involveret.

- Det var en kontrovers, der involverer tre personer. Vi ved ikke, om en eller flere af dem er elever hos os, siger hun til mediet.

Politiet oplyser cirka 14.45, at det ikke kan udtale sig yderligere, da efterforskningen er i gang.

/ritzau/