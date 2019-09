En stråmand koster omkring 75.000 kroner

* Blandt de 14 mistænkte for momssvindlen i Danmark til en værdi af mindst 800 millioner kroner er flere blevet dømt.

* Af retsdokumenter fra deres sager fremgår det, at de har benyttet en kendt model, hvor kriminelle køber en stråmands identitet for at indsætte vedkommende som direktør i et såkaldt skraldespandsselskab.

* En stråmand kan typisk købes for omkring 75.000 kroner, og for pengene får bagmændene stråmandens cpr-nummer og NemID.

* Typisk er stråmanden udrejst af Danmark, når svindlen bliver opdaget, og de danske myndigheder har derfor vanskeligt ved at finde frem til ham.

* De fleste af de involverede har udenlandske navne.

* Udover de to centralt placerede jihadister har flere af stråmændene angiveligt også forbindelse til terrorgrupper som Islamisk Stat og al-Qaeda.

Kilde: Information.

/ritzau/