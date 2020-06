En ung drabsmand med en mørk fortid

* Hed oprindeligt Lual Lual. Hedder i dag James Schmidt.

* Født i Sudan i 1992. Kom til Danmark i 2000.

* Blev som tiårig mistænkt for at have forsøgt at voldtage en seksårig pige og blev anbragt på en institution. Senere kom han i plejefamilie.

* Blev sigtet for voldtægt som 14-årig og anbragt på en lukket institution.

* Som 17-årig blev han sigtet for endnu en voldtægt - denne gang begået mod en tre år yngre pige.

* Han blev varetægtsfængslet, og under sin fængsling fik han besøg af en af sin mors veninder. I et besøgsrum forsøgte han at kvæle og voldtage hende.

* Han blev idømt forvaring i Københavns Byret i 2011 og senere i Østre Landsret for voldtægt, voldtægts- og drabsforsøg.

* Højesteret ændrede dommen til syv års fængsel.

* Han har forsøgt at skabe sig en musikkarriere som manager.

* Men har hovedsageligt levet af kontanthjælp og har ingen uddannelse.

* Ifølge en mentalundersøgelse er han svært afvigende, har gennemgribende psykopatiske træk og mangler empati.

Kilde: Ritzau og Berlingske.

/ritzau/