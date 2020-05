Endnu en mand er anholdt i drabssag fra Holbæk

En 18-årig mand blev dræbt af skud i Ladegårdsparken i Holbæk i april 2019. Flere personer er anholdt i sagen.

Tilsyneladende har Midt- og Vestsjællands Politi inden for den seneste tid fået et gennembrud i en drabssag fra april sidste år.

I hvert fald er der foretaget flere anholdelser. Senest er en 28-årig mand fra Nordvestsjælland blevet anholdt i sagen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter tirsdag morgen.

Den anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør senere på dagen. Det er foreløbig uvist, hvad han er sigtet for.

I forvejen er tre personer varetægtsfængslet i sagen.

18-årige Zobair Saidi blev om aftenen den 28. april 2019 ramt af fem skud i hovedet og på kroppen ved bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk.

Han døde af sine kvæstelser.

Drabet lignede ifølge politiet en likvidering, hvor Saidi efter efterforskernes opfattelse blev lokket i en fælde.

Den 26. april skulle en af de nu anholdte have aftalt med Saidi, at han skulle møde op et bestemt sted i Ladegårdsparken for at få en klump hash.

Men noget gik galt, og Saidi dukkede ikke op.

De aftalte et nyt møde, og da Saidi to dage senere ved 22-tiden mødte op ved Ladegårdsparken Vest 135, blev han dræbt med flere skud.

Skuddene blev affyret med en revolver på kort afstand.

De tre personer, der allerede er varetægtsfængslet i sagen, er en 20-årig kvinde, en 27-årig mand og en 25-årig mand.

Alle tre fængslinger udløber tirsdag. En dommer skal i den forbindelse beslutte, om der er grundlag for fortsat at tilbageholde dem.

Anholdelserne i sagen er sket, efter Midt- og Vestsjællands Politi i april udsendte en pressemeddelelse om drabssagen.

Her efterlyste politiet vidner.

I samme ombæring fortalte efterforskningsleder Kristian Egekjær, at politiets undersøgelser pegede på, at drabet i Ladegårdsparken var planlagt.

Allerede i den tidlige fase af efterforskningen fandt politiet frem til en mistænkt. En dengang 24-årig mand blev således i begyndelsen af maj 2019 pågrebet og varetægtsfængslet i drabssagen.

Han var fængslet indtil august, hvor anklagemyndigheden vurderede, at der ikke længere var grundlag for at holde på ham, og han blev løsladt.

Sigtelsen blev dog opretholdt, og i april blev manden - der nu er 25 år - varetægtsfængslet igen.

/ritzau/