Endnu en politichef opfordrer unge til at blive hjemme fra byen

Smitten stiger i Vallensbæk og Herlev, hvor borgmestre og politi nu kommer med opfordring til festende unge.

Lørdag eftermiddag var det Københavns Politi og Rigspolitiet, der løftede en pegefinger over for de unge, efter at smitten med coronavirus er steget, og lørdag aften er Vestegnens Politi ude med en lignende melding.

På et pressemøde fra Politigården i Albertslund siger Knud Stadsgaard, chefpolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, at de unge i højere grad må blive hjemme i stedet for at gå i byen, skriver TV2.

- Jeg har også et ansvar som forælder for at tale med de unge, om den måde vi omgås. Derfor er det også vigtigt, at vi som forældre går forrest med det gode eksempel, siger Knud Stadsgaard.

På pressemødet er også borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S) og borgmester i Vallensbæk Henrik Rasmussen (K) til stede.

Ifølge TV2 opfordrer Thomas Gyldal Petersen de unge til at overveje deltagelsen i sociale arrangementer den kommende tid.

Knud Stadsgaard siger desuden, at forældre må tale med deres børn om at de skal "slå fødderne op og se fjernsyn" i stedet for at gå i byen.

Lige netop Vallensbæk og Herlev er de to hårdest ramte kommuner i landet, hvis man ser på smittetallet.

Vallensbæk har 138,9 smittetilfælde per 100.000 indbyggere, mens Herlev har 134,7 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Det er dog ikke besluttet, om man skal indføre nye coronatiltag i området.

Den slags skal besluttes centralt, og det er ikke noget, man vil gøre ude i den enkelte politikreds, lyder det på pressemødet ifølge TV2.

Også andre steder på Sjælland er smitten steget. Lørdag eftermiddag var det rigspolitichef Thorkild Fogde og Københavns Politis direktør Anne Tønnes, der kom med en løftet pegefinger.

For mange unge glemmer at holde afstand, lød det, og man skal overveje, om det er nødvendigt at tage i byen, sagde politidirektøren.

- Nu er det også de unges ansvar at sikre sig at holde afstand. Det er især de unge, der er festhungrende, som samler sig de steder, hvor de plejer at være, sagde Anne Tønnes.

/ritzau/