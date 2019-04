Endnu et revisionsfirma politianmeldt for hvidvask

Bagmandspolitiet skal nu efterforske, om KPMG har overtrådt hvidvaskloven, oplyser Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen melder revisionsfirmaet KPMG til Bagmandspolitiet i sag om formodet brud på hvidvaskloven i Københavns Andelskasse.

Det oplyser Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen kommer, efter at styrelsen har undersøgt revisionsfirmaets godkendelse af Københavns Andelskasses års- og koncernregnskab for år 2017.

Det er i den forbindelse styrelsens vurdering, at KPMG burde have iværksat nærmere undersøgelser og underrettet Hvidvasksekretariatet på grund af konkrete forhold i regnskabet, skriver styrelsen.

Hvad disse konkrete forhold bunder i, beskriver styrelsen dog ikke.

Ligeledes fredag har Erhvervsstyrelsen meddelt, at revisionsfirmaet Ernst Young er meldt til Bagmandspolitiet for brud på hvidvaskloven. Det er sket i forbindelse med den langt mere omfattende sag om Danske Bank.

Sagen om Ernst Young relaterer sig til selskabets revision af Danske Banks års- og koncernregnskab for år 2014.

Den mindre Københavns Andelskasse har været ramt af en stribe problemer de seneste år. I september 2018 overtog staten kontrollen med henblik på at lukke banken ned.

Det skete efter en politianmeldelse fra Finanstilsynet mod andelskassen i august 2018. Begrundelsen dengang var grove brud på hvidvaskloven.

I forvejen var banken under skærpet tilsyn fra Finanstilsynet. Tilsynet har givet banken en lang række påbud for ikke at leve op til reglerne.

/ritzau/