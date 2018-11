Erhvervsmand vil frifindes for svindel for halv milliard

Retten i Viborg skal tage stilling til, om stifter af genbrugsvirksomhed snød og bedrog for en halv milliard.

Udadtil var det historien om en grøn vækstvirksomhed, der havde specialiseret sig i genbrug af udtjente bildæk.

Men bag facaden var virkeligheden ifølge Bagmandspolitiet en anden i Viborg-virksomheden Genan.

Her jonglerede virksomhedens stifter, Bent A. Nielsen, ifølge anklagen rundt med pengene og snød og bedrog for samlet set en halv milliard kroner.

Forholdene går tilbage til perioden fra 2005 til 2014, men det er først nu, det retlige efterspil indledes ved Retten i Viborg.

Anklagen lyder på mandatsvig og bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Formålet skal ifølge anklageskriftet have været at "skaffe sig eller andre uberettiget vinding".

Eksempelvis skal Bent A. Nielsen ifølge anklagen have anvendt 73,3 millioner kroner til køb af en privat lejlighed, renovering af et privat sommerhus, overførsler til familiemedlemmer og andet privatforbrug.

Ifølge erhvervsmediet Finans.dk tabte pensionskassen PKA op mod én milliard kroner på dets engagement i Viborg-virksomheden.

PKA, der var medejer af Genan, købte i 2014 stifteren ud af firmet for at starte på en frisk.

Revisionsvirksomheden Deloitte betalte ifølge finans.dk en erstatning på en halv milliard kroner for sin rolle i sagen.

I februar 2018 blev der rejst tiltale mod den nu 75-årige Bent A. Nielsen samt en tidligere revisor, som tiltales for medvirken til svindlen.

Bent A. Nielsen nægter sig skyldig og har i en avisannonce og en avis omdelt til husstande i Viborg bedyret sin uskyld.

- Bent Nielsen ser frem til, at sagen kommer i gang. Det har været et langstrakt forløb.

- Han forventer, at sagen vil kaste det lys over alle de her begivenheder, så det står klart, at der intet strafferetligt er foretaget fra hans side, og han bliver frifundet, siger hans forsvarsadvokat, Jakob Lund Poulsen.

Virksomheden Genan, der nu har PKA som hovedaktionær, eksisterer fortsat og er ifølge virksomhedens hjemmeside verdens førende inden for genbrug af dæk.

Efter en omstrukturering af selskabet er der igen sorte tal på bundlinjen, oplyste selskabet i en pressemeddelelse tidligere på året.

Der er berammet 24 retsmøder i sagen, som først ventes afgjort til marts næste år.

/ritzau/