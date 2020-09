Et år efter voldtægt er mistænkt blevet fængslet

Københavns Byret har lørdag varetægtsfængslet to mænd i hver sin voldtægtssag.

En mand på 18 år er lørdag blevet varetægtsfængslet af Københavns Byret, fordi han sigtes for at have voldtaget en kvinde for mere end et år siden på Frederiksberg.

Den påståede forbrydelse skal være sket en nat i juli sidste år i en lejlighed på Frederiksberg.

Ifølge sigtelsen blev offeret blandt andet tildelt lussinger. Først for nylig har hun henvendt sig til politiet, skriver Ekstra Bladet. Det skete angiveligt, da han opsøgte hende for at sige undskyld.

Dommeren har fundet en begrundet mistanke mod den 18-årige. Fængslingen er begrundet med hensynet til politiets efterforskning, oplyser Københavns Politi.

I en anden sag om voldtægt er en angiveligt psykisk syg mand på 44 år ligeledes blevet frihedsberøvet lørdag.

Han skal ifølge dommerens kendelse anbringes på en psykiatrisk afdeling, når der bliver plads, oplyser politiet.

I denne sag skal forbrydelsen være sket torsdag i en lejlighed i Københavns Sydhavnskvarter.

Ifølge sigtelsen tog manden halsgreb på kvinden.

