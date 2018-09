Et døgn med politiet i højt alarmberedskab

* Kort før klokken 14 fredag spærres al trafik på Storebæltsbroen, ligesom Øresundsbroens spærres for al trafik i retning mod Sverige.

* Kort efter er alle færgeafgange fra Sjælland også indstillet.

* Klokken 15.26 bekræfter Københavns Politi aktionen.

* Klokken 15.30 står det klart, at politiet leder efter en sort Volvo.

* Den sorte Volvo er en stjålet udlejningsbil.

* Alle transportforbindelser bliver åbnet igen omkring klokken 17.30.

* Politiaktionen fortsætter dog.

* Klokken 19 holder politiet pressemøde i København, og det kommer frem, at politiet mener at have stoppet den efterlyste Volvo.

* Fredag aften har politiet oprettet en mobil kommandocentral på rastepladsen Espeskov mellem Ringe og Espe på Fyn og en aktion er i gang i Espe.

* Lørdag oplyser chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi, at fredagens aktion udsprang af frygt for et angreb mod specifikke personer.

* Det viser sig, at den eftersøgte Volvo V90 ikke har forbindelse til den pågældende sag om sikkerhedstrusler. Til gengæld er der en sammenhæng mellem Volvo'en og politiets aktion ved Espe på Fyn.

Kilde: Ritzau, Københavns Politi.

/ritzau/