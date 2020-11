EU-Kommissionen beder Danmark forklare fri rejse trods forbud

Indtil nu har danske myndigheder håndteret fejl korrekt, mener EU-Kommissionen, som beder om mere information.

Trods indrejseforbud har 260 personer tidligere i år haft chancen for at rejse ind i EU på grund af en fejl hos Rigspolitiet.

Den sag skal undersøges nærmere, lyder det fra EU-Kommissionen.

- EU-Kommissionen er bekendt med hændelsen og har efterspurgt yderligere information om sagen, siger en talsmand i EU-Kommissionen til Ritzau.

Navne var blevet slettet i en database kaldet Schengen Information System II. Den benyttes af medlemslande i grænsesamarbejdet Schengen, så man kan holde uønskede personer ude.

Fejlen blev opdaget 21. september 2020.

De foreløbige undersøgelser peger på, at fejlen har stået på fra januar 2020 til september 2020.

EU-Kommissionen konstaterer, at kun forbud mod indrejse, som er indberettet af Danmark, kan slettes og ændres af myndigheder i Danmark. Det begrænser risikoen for mere omfattende fejl i basen.

- Ifølge vores information har konsekvensen været, at ikke-EU-borgere, hvis indrejseforbud har været slettet, ubemærket kan være rejst ind i Schengen i perioden, siger talsmanden.

Ifølge rigspolitichef Thorkild Fogde er politiet i fuld gang med at undersøge omfanget af fejlen. Han mener, at det "ikke er særlig sandsynligt", at personer med indrejseforbud er kommet ind.

- Men vi skal være så sikre som muligt. Det er både beklageligt og utilfredsstillende, at denne type fejl kan opstå, sagde Fogde torsdag.

I Danmark har udlændinges indrejseforbud også været synligt i grænsekontrollanternes kriminalregister. Selv om de var slettet fra den fælles EU-database.

Så hvis politiet har kontrolleret en udlændings rejselegitimation ved hjælp af politiets øvrige systemer, ville et eventuelt indrejseforbud fremgå i det danske register.

EU-Kommissionen mener, at politiet foreløbig har gjort det rigtige.

- Vi anerkender, at Danmark har gjort det rigtige for at løse denne sag ved at sætte en intern undersøgelse i gang, efter at den tekniske fejl blev opdaget.

- Problemet blev rettet, og de slettede indrejseforbud er blevet genindført i SIS. Schengen-landene blev informeret om hændelsen og om de pågældende sager, siger talsmanden i EU-Kommissionen.

22 EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein er med i Schengensamarbejdet. Man kan som udgangspunkt rejse frit - uden at skulle fremvise pas - mellem lande i samarbejdet.

