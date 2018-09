To får hårdere straffe for skyderi på åben gade

Vestre Landsret har mandag afgjort, at skyderi i april 2017 i Aalborg ikke kan kategoriseres som drabsforsøg.

To unge mænd har mandag eftermiddag fået en hårdere straf i en sag om et skyderi på åben gade i Aalborg.

Det oplyser advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den ene af mændene.

Hendes klient, 27-årige Abdi-Malek Jamal Jihad Nilsen, fik fire års fængsel, mens den anden mand, Martin Laursen på 24, fik fem års fængsel ved Vestre Landsret.

I begge tilfælde er det en strafskærpelse på seks måneder, i forhold til hvad Retten i Aalborg kom frem til.

Det var om aftenen 2. april sidste år, at de to unge indfandt sig på en parkeringsplads ved supermarkedet Kiwi på Saltumvej i Aalborg.

Her stod en stor gruppe mennesker, som de forsøgte at ramme med mindst otte skud, som de affyrede fra eller ved bilen.

Én person på gaden blev ramt i benet, mens fire skud gik gennem facaden til supermarkedet, hvor flere personer opholdt sig.

Herefter kørte de to unge i høj fart direkte ind i menneskemængden og ramte en person, som blev slynget op på bilens forrude, mens andre måtte springe til side for at undgå at blive kørt ned.

Den påkørte person fik skader flere steder på kroppen.

Før de to mænd flygtede fra gerningsstedet, skød de endnu en gang mod gruppen af mennesker på parkeringspladsen, men ramte butikken.

Mændene var tiltalt for drabsforsøg, men blev kun dømt for at have udsat andre for fare og grov vold. Samme resultat var byretten kommet frem til, og det var anklagemyndigheden, der ankede sagen.

- Vi er jo selvfølgelig vældigt godt tilfredse med, at de var enige i, at det ikke var drabsforsøg, siger Mette Grith Stage og tilføjer:

- At han så får et halvt år oveni, tolker jeg, som om landsretten vil sende et klart signal om, at skyderier i det offentlige rum er fuldstændig uacceptable.

/ritzau/