Fælden klappede: Motorcyklist kørte 223 kilometer i timen

Fartgrænse blev overskredet med 130 kilometer i timen, da 45-årig mand kørte for stærkt på Midtjyske Motorvej.

Man måtte maksimalt køre med en hastighed på 90 kilometer i timen på strækningen i Midtjylland.

Men det var en 45-årig motorcyklist tilsyneladende ligeglad med, da han drønede afsted på Midtjyske Motorvej.

Han trykkede i hvert fald så hårdt på speederen, at speedometeret rundede 220 - og motorcyklisten gjorde sig dermed skyldig i en opsigtsvækkende fartoverskridelse.

Tirsdag er manden ved Retten i Herning blevet idømt en bøde på 11.000 kroner for at have kørt 223 kilometer i timen på en del af Midtjyske Motorvej, hvor den højeste tilladte fart var 90.

Det skriver Retten i Herning på sin hjemmeside.

Manden har erkendt at have kørt for stærkt, men ikke så stærkt, som politiet ud fra sine måleinstrumenter har dokumenteret.

Foruden bøden har sagen resulteret i en ubetinget frakendelse af motorcyklistens kørekortet i seks måneder.

Motorcyklens hastighed blev målt af en motorcykelpatrulje over en strækning på cirka 1280 meter med en såkaldt trip-track.

Trip-track er et mobilt instrument, der udregner køretøjers gennemsnitshastighed ud fra en tid- og distancemåling mellem to punkter.

Instrumentet kan aktiveres, når en politibil eller -motorcykel kører bag den trafikant, der menes at køre for hurtigt.

