Fængselsbetjente: Millioner til fængslerne løser ikke alt

Kriminalforsorgen har en skrantende økonomi, og derfor er millionbevilling ikke nok, mener formand.

Fængselsbetjentenes faglige organisation, Fængselsforbundet, er glad for regeringens merbevilling til kriminalforsorgen på 81,5 millioner kroner.

- Vi tager selvfølgelig imod det med kyshånd, men det løser ikke alle de økonomiske problemer i kriminalforsorgen, siger Bo Yde Sørensen, som er formand for forbundet.

Ifølge ham har kriminalforsorgen svært ved at få budgetterne til at hænge sammen, selv om man mangler 500 fængselsbetjente, som altså endnu ikke skal aflønnes.

De sidste syv år er antallet af fængselsbetjente faldet fra 2600 til 2100. Samtidig er der kommet flere indsatte til.

Det antal er nemlig steget fra 3000 til 4000, siger Bo Yde Sørensen.

Derudover fortæller han, at der også ligger et overforbrug på 100 millioner kroner om året, som kun dækker de ansattes overarbejde.

- Det er ikke holdbart at have en så stor offentlig styrelse, som ikke har penge til at drive forretningen, siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har tidligere på dagen sagt, at han fortsat ønsker at styrke kriminalforsorgen, hvorfor han "diskuterer en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen" med Folketinget.

Den melding ser Bo Yde Sørensen positivt på.

- Vi er rent strukturelt nødt til at se på, hvad gør vi ved det her for at få det til at virke, for vi kan ikke fortsætte, som det er i øjeblikket, siger han.

55 millioner kroner af bevillingen går til at fastholde det nuværende driftsniveau.

Der skal bruges 13,6 millioner årligt til at håndtere en række påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Påbuddene har medført øgede udgifter til medicinindkøb og et behov for mere sundhedspersonale.

/ritzau/