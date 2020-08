Fængselsdom: Ung kvinde dræbt af medicinpåvirket bilist

49-årig mand er idømt 1 år og 4 måneders ubetinget fængsel for uagtsomt manddrab i forbindelse med bilulykke

Retten i Nykøbing Falster har torsdag idømt en 49-årig mand et år og fire måneders ubetinget fængsel for at være skyld i en 25-årig kvindes død.

I November sidste år kørte han frontalt sammen med den 25-årige kvinde ved Vesterborg på Lolland. Han var ved den lejlighed påvirket af præparatet triazolam.

Anklager Iben Grønbæk fortæller til Ritzau, at hun gik efter en straf på mellem et år og et år og fire måneders fængsel.

En tidlig eftermiddag i slutningen af November sidste år kom den tiltalte kørende ad Maribovej ved Vesterborg i en Citroën Picasso.

Ifølge anklageskriftet førte manden sin bil over i den modsatte kørebane, hvor han kørte frontalt ind i den modkørende kvinde.

Den 25-årige kvinde, der sad bag rattet i den modkørende bil, mistede livet, mens den 49-årige mand blev fløjet til Rigshospitalet med svære kvæstelser.

Under efterforskningen fandt retsmedicinerne spor af det bevidsthedspåvirkende stof triazolam i mandens blod. Det er et stof, der findes i visse typer sovemedicin.

Retten har vurderet, at manden har været svækket af medicinen, og at han derfor har været ude af stand til at føre sin bil.

Manden er på den baggrund blevet dømt for at have tilsidesat hensynet til færdselssikkerheden, og retten har tilmed vurderet, at der var tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Ud over fængselsstraffen har retten bestemt, at manden skal have frakendt kørekortet i to år.

Derudover skal han betale en erstatning til de efterladt på en million kroner, oplyser anklager Iben Grønbæk.

Den 49-årige mand har nu to uger til at beslutte, hvorvidt dommen skal ankes til Østre Landsret.

