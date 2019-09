Fængsler får påbud for medicinfejl og mangelfuld behandling

Patienternes sikkerhed er truet, konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed efter tilsyn i fængsler.

Rod med opbevaringen af medicin, fejl i journalføring og problemer med at følge op på behandlingerne.

Lægehjælpen og sygeplejen i de danske fængsler og arresthuse er så mangelfuld, at patientsikkerheden er truet.

Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, der har givet et påbud for en række forhold i Jyderup Fængsel. Det oplyser Kriminalforsorgen.

Fængslet har problemer med medicinopbevaring, instrukser for håndtering af medicin, patientoverførsler og sundhedspersonalets journalføring, lyder det.

- Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed rummer alvorlig kritik, og det er ikke noget, vi tager let på. Vi har beklageligvis haft en forkert praksis i forskellige dele af vores sundhedsbetjening, siger institutionschef for Jyderup Fængsel Ole Hansen i en pressemeddelelse.

Ifølge Ole Hansen har man ikke været opmærksom på en regel, der betyder, at fængslet ikke må opbevare medicin, som fængslets sundhedspersonale kan ordinere til de indsatte.

Sundhedspersonalet skal fremover rekvirere medicinen fra et apotek, hver gang de vurderer, at en indsat har brug for medicin.

Jyderup Fængsel på Sjælland står dog ikke alene. Tværtimod er flere påbud på vej ifølge DR P4 Midt og Vest. Det gælder blandt andet Nørre Snede Fængsel i Midtjylland og Kragskovhede Fængsel i Nordjylland.

- Patientsikkerheden er ikke i orden. Der er stort set bemærkninger i alle de spørgsmål, vi stiller, siger Charlotte Hjort, der er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, til DR P4 Midt og Vest.

- Jyderup har fået den alvorligste kategori, som hedder "kritiske problemer med betydning for patientsikkerheden", siger hun.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte tilsynet med Jyderup Fængsel den 20. maj 2019. Påbuddet blev givet 15. august.

/ritzau/