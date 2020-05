Unge indsatte og indsatte med børn kan få besøg fra 18. maj

Indsatte med mindreårige børn får fra 18. maj mulighed for besøg igen. Unge indsatte kan også få besøg.

Fra 18. maj bliver det for nogle indsatte igen muligt at få besøg.

Det oplyser Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Åbningen for besøg sker på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, lyder det. Der vil være strenge krav til fysiske rammer og rengøring.

Indsatte i arrester, fængsler og pensioner, som har mindreårige børn, får nu som de første mulighed for at få ét ikke-overværet besøg hver 14. dag af deres børn under ledsagelse af én voksen.

Det gælder også for indsatte i aldersgruppen 15-17 år, der kan få besøg af to nærtstående pårørende.

Kriminalforsorgen skriver, at den løbende tager stilling til, hvornår der kan åbnes yderligere for besøg - herunder til flere grupper af indsatte.

Ifølge Kriminalforsorgen er det især vigtigt at få åbnet for besøg af hensyn til de indsattes mindreårige børn og de meget unge indsatte.

- Vi ved, at besøg er vigtige for at bevare relationen til den nære familie - både for de indsatte og for de pårørende. Derfor er jeg glad for, at vi nu gradvist og kontrolleret begynder at åbne for besøg igen, siger fungerende direktør for Kriminalforsorgen Lykke Sørensen i pressemeddelelsen.

Hun fortæller videre:

- Jeg vil samtidig understrege, at vi af hensyn til både de indsatte og vores medarbejdere vil være klar til at bremse op for åbningen, hvis vi ser tegn på smittespredning.

- Modsat vil vi også gradvist kunne åbne yderligere op, hvis udviklingen fortsætter i en positiv retning. Men der går et stykke tid, før vi er fremme ved en normal tilstand med de cirka 7000 månedlige besøg, som vi under normale omstændigheder ville afvikle.

På grund af coronasituationen fik indsatte i fængslerne og arresterne fjernet muligheden for at få besøg eller komme på udgang.

Det har siden kastet flere klager af sig. Mindst 70 indsatte og pårørende har således klaget til Folketingets Ombudsmand, oplyste ombudsmanden for to uger siden.

Der er flere restriktioner ved åbningen for besøg. Blandt andet gælder åbningen kun de steder, hvor der besøgsrum, mens besøg i pensioner kan afholdes udenfor, hvis der ikke er besøgsrum.

De arrestanter, der er underlagt besøgs- og brevkontrol, vil fortsat ikke kunne få besøg, selv om de har mindreårige børn.

/ritzau/