To fængslet i sag om hæleri af stjålent værktøj og vaskemaskiner

Tre mænd blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør i sag om hæleri af stjålne varer, der skulle ud af landet.

I et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg er to mænd onsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet, mens en tredje blev løsladt for groft hæleri.

De tre blev sammen med fire andre anholdt tirsdag, da politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Øst, SEØ, slog til på en rækker adresser på Sjælland.

Sagen har forbindelse til en afsløring midt i juli. Her standsede tysk grænsepoliti en rumænsk lastbil, hvor varerne ikke passede med papirerne, oplyste SEØ tirsdag i en pressemeddelelse.

Betjentene fandt små gravemaskiner, som formentlig er stjålet i københavnsområdet, og et stort parti værktøj.

Ved anholdelserne og ransagningerne tirsdag fandt politiet blandt andet 12 stjålne vaskemaskiner.

Fire af de syv, der blev anholdt tirsdag, blev løsladt igen, men to rumænske mænd på 29 og 44 år samt en dansk mand på 35 år onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør.

- De er sigtet for groft hæleri i forbindelse med to gravemaskiner, 12 vaskemaskiner og noget værktøj, fortæller anklagerfuldmægtig Gutti Harrison.

Politiet håber, at man ved hjælpe af serienumre og anmeldelser om tyveri kan forene boremaskiner og andre ting med de rette ejere.

De to rumænske mænd blev varetægtsfængslet i fire uger. Dommeren mener, at de på fri fod vil lægge hindringer i vejen for opklaringen, og at der er risiko for, at de vil rejse ud af landet. De nægter sig begge skyldige.

Derimod aflagde den 35-årige danske mand fuld tilståelse i grundlovsforhøret, og dommeren valgte at løslade ham.

/ritzau/