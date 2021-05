To fængslet i voldssag - offer er klinisk død

20-årigt voldsoffers hjerte slår endnu, men han er erklæret klinisk død. To mænd er fængslet.

Retten i Horsens har onsdag varetægtsfængslet to mænd for frihedsberøvelse og grov vold mod en 20-årig mand, der er erklæret klinisk død. Det oplyser efterforskningsleder Lars Peter Madsen.

Ifølge Lars Peter Madsen er den 20-årige onsdag eftermiddag ikke afgået ved døden i straffelovens forstand - hans hjerte slår endnu - men hans tilstand er kritisk.

Sydøstjyllands Politi har anholdt endnu en mand i sagen. Det drejer sig om en 21-årig mand fra Vejle, som torsdag vil blive stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Den 20-årige mand blev ifølge politiet overfaldet i Sølvgade i Horsens. Her blev han smidt ind i bagagerummet på en BMW, hvor han blev udsat for grov vold. Bilen forulykkede senere på Nørretorv i byen.

Her blev de formodede gerningsmænd samlet op af en bil. Ifølge politiet var det en 28-årig kvinde, som sad bag rattet. Hun blev også fremstillet i grundlovsforhør onsdag med krav om fængsling, men er blevet løsladt, oplyser Lars Peter Madsen.

Kvinden er sigtet for at have bistået med flugten, mens de to fængslede er sigtet for grov vold og frihedsberøvelse. Den 21-årige mand fra Vejle, som skal stilles for en dommer torsdag, er ligeledes sigtet for vold og frihedsberøvelse.

Onsdagens retsmøde blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning. Lars Peter Madsen ønsker derfor ikke at oplyse yderligere detaljer om sagen.

Ud over de tre mænd, som nu er i politiets varetægt, deltog en 24-årig mand ifølge politiet i overfaldet. Han er nu eftersøgt.

/ritzau/