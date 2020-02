Fængsling trækker ud i sag om iranske attentatplaner

En norsk-iransk mand er varetægtsfængslet på 16. måned for planlægning af attentat mod herboende iraner.

Som udgangspunkt må en varetægtsfængsling i Danmark ikke vare mere end et år. Alligevel sidder en 40-årig nordmand med iransk baggrund fængslet på 16. måned i et dansk arresthus.

Han er sigtet for at deltage i planlægningen af et attentat på en herboende iraner og for at samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste.

Torsdag har en dommer ved Retten i Roskilde besluttet, at den i forvejen lange fængsling skal forlænges med yderligere fire uger.

Det oplyser senioranklager Søren Harbo. Han håndterer sagen for anklagemyndigheden.

Den sigtede blev anholdt i Göteborg i Sverige 21. oktober 2018 og har været fængslet siden. Han mistænkes for at deltage i planlægningen af et attentat på et herboende, ledende medlem af gruppen ASMLA.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Gruppen kæmper for oprettelsen af en selvstændig, arabisk stat i det sydvestlige Iran.

Bevægelsen beskyldes af Irans regering for at stå bag angreb på iransk militær.

Efterforskningen af de mulige attentatplaner førte i september 2018 til en af de mest omfattende politiaktioner i Danmark i nyere tid.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) frygtede, at et attentat på eksiliranere i Danmark var nært forestående. Tusindvis af trafikanter blev stoppet, kontrolleret eller på anden måde berørt af politiets arbejde.

Sidste retsmøde i sagen blev holdt i januar. Siden har politiet sigtet endnu en person for at være involveret i planer om drab på iranere i Danmark.

I begyndelsen af februar blev en føringsofficer fra en iransk efterretningstjeneste således sigtet for at have medvirket til spionage og drabsforsøg.

PET mener, at han har været kontaktperson for den fængslede norsk-iraner.

Føringsofficeren blev fængslet in absentia. Det betyder, at han ikke er anholdt.

Samtidig blev tre mænd sigtet og varetægtsfængslet for at spionere for Saudi-Arabien i Danmark. De tre mænd er selv ledende medlemmer af ASMLA.

