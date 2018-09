Fængsling for vold mod Papes forlovede testes af Højesteret

Slovakisk advokat kæmper videre - vil have underkendt landsrets beslutning om varetægtsfængsling.

Landets øverste dommere skal studere detaljer i sagen om vold mod justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede i maj.

En slovakisk mand, som i juli fik 40 dages fængsel for at have slået Josue Vasquez, har fået en ekstraordinær tilladelse til at få testet et element i forløbet i Højesteret.

Det er Østre Landsrets beslutning om at forlænge varetægtsfængslingen af slovakken den 20. juni, som nu indbringes for Højesteret.

Dommerne skal afgøre, om det var rimeligt af landsretten at udstrække fængslingen på et tidspunkt, da slovakken allerede havde været bag tremmer i mere end en måned.

Tilladelsen til at kære afgørelsen er givet af Procesbevillingsnævnet.

Det var en nat i maj, at Josue Vasquez blev slået af slovakken under en episode ved beværtningen LA Bar i København.

Udlændingen er til daglig advokat og arbejder i Polen. Han var i Danmark for at følge VM i ishockey, men stødte under en bytur altså sammen med justitsministerens forlovede.

Frihedsberøvelsen skete med henvisning til udlændingeloven. Landsretten mente 20. juni, at slovakken udgjorde en så alvorlig trussel for grundlæggende samfundsinteresser, at fortsat indespærring var på sin plads.

Et par uger senere - 6. juli - faldt dommen i straffesagen. Resultatet blev 40 dages fængsel og udvisning af Danmark i seks år. Altså havde han siddet inde 10 dage for længe.

Københavns Byret fandt ikke bevis for, at et knytnæveslag mod Josue Vasquez var motiveret af homofobi. Vasquez havde ellers forklaret, at slovakken ledsagede slaget med bemærkningen "I don't like homos".

Den dømte har nægtet sig skyldig og har anket dommen til Østre Landsret, har hans forsvarer, advokat Erbil Kaya, oplyst.

Straks efter episoden ved LA Bar 17. maj valgte statsministeren at kommentere sagen offentligt. Lars Løkke Rasmussen (V) konstaterede, at Papes kæreste var blevet udsat for en hadforbrydelse. Dette var der imidlertid ikke bevis for, viste det sig, da byretten afsagde dom.

/ritzau/