Færdelsuheld spærrer vej ved Glostrup

Et større færdselsuheld spærrer delvist motorring 3 ved Glostrup i nordgående retning fredag eftermiddag.

Der er tale om frakørsel 24 ved Roskildevej.

Det skriver P4 Trafik og Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Alle vognbaner i nordgående retning har tidligere på eftermiddagen været spærret helt af, men nødsporet og den ene vognbane er nu åbne igen, oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau.

- Nødsporet og første vognbane er igen åbne. Der var to biler involveret i uheldet, men der er ingen alvorligt tilskadekommende, siger Lars Jørgensen, der er vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

- Vi arbejder på at få ryddet vragrester af vejen. Det er for tidligt at sige, hvornår vi forventer at have åbnet op for vejen igen.

- En af bilerne har fået et ordentligt skub. Bilen står midt i det hele, siger Lars Jørgensen.

/ritzau/