Færdselsbetjent affyrede skud - nu er bilist fængslet

Grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg med bilist efter biljagt søndag formiddag.

Efter en voldsom episode i København søndag formiddag er en mandlig bilist mandag blevet varetægtsfængslet for blandt andet at have udsat andre for fare.

Bilisten, der er 38 år, kørte så vildt, at en motorcykelbetjent besluttede at affyre skud med sin tjenestepistol. Skuddet ramte bilens forrude.

Manden kørte til sidst ad Vigerslevvej ind i Valbyparken, hvor jagten stoppede, da han påkørte en parkeret bil. Selve anholdelsen foregik dog stille og roligt, oplyste Københavns Politi søndag.

Ifølge den sigtelse, som politiet har rejst, var bilisten påvirket af narkotika, ligesom han i øvrigt kørte bil uden at have kørekort.

Han sigtes også for forsøg på vold mod tjenestemand, fordi han skal have forsøgt at køre motorcykelbetjenten ned.

I et retsmøde i Retten på Frederiksberg mandag har en dommer vurderet, at mistanken om, at han hensynsløst skal have udsat andre for fare, er særligt bestyrket. Resultatet er blevet en fængsling i to uger.

/ritzau/