Færdselsbetjente gav den gas for kinesisk minister

Udenrigsministeriet overtalte politiet til at køre eskorte. Det ville styrke eksporten, fik politiet at vide.

Da en kinesisk handelsminister kom på besøg i Danmark, stillede politiet gerne op for at kaste glans over gæsten.

Også selv om der ikke var sikkerhedsmæssige eller andre gode grunde til at give den besøgende eskorte af motorcykelbetjente.

Episoden fra 2010 er kommet frem under en afhøring i Tibetkommissionen, der undersøger myndighedernes håndtering af officielle kinesiske besøg.

Politiets Efterretningstjeneste så ingen tegn på farlige situationer, og der var intet behov for, at politiet stillede op. Alligevel fik Udenrigsministeriet politiet aktiveret.

I ministeriet anmodede viceprotokolchef Annette Lassen om en MC-eskorte, altså motorcykler, og i Københavns Politi var politikommissær Mogens Knudsen lutter øren, viser mails.

"Du siger blot til - så skal vi nok sørge for lidt MC-eskorte", skrev han.

Svaret kom hurtigt: "Det er jo noget, kineserne lægger utrolig stor vægt på - og som styrker dansk eksport!!!", skrev ministeriet.

"Ja, vi må jo se på det med samfundsøkonomiske øjne!!!", replicerede politikommissæren og fik dette svar: "Det er godt med venner de rigtige steder!!!".

Netop samhandlen med supermagten var et stort tema under statsbesøget to år senere af præsident Hu Jintao. Her skjulte politiet demonstranter og hev tibetanske flag ud af hænderne på borgere på gaden af hensyn til gæsten.

Op til besøget blev der talt om muligheden for handelsaftaler for milliarder. Samtidig var politiet under pres.

- Vi stod for at skulle gennemføre besparelser på 200 mand på det tidspunkt, har den daværende chefpolitiinspektør Jørn Aabye fortalt.

Netop økonomien brugte den operative leder Claus Hjelm Olsen som argument, da han skulle opildne lederne for de betjente, der skulle ud og spotte og forhindre demonstrationer og happenings, viser en mail.

"I må virkelig peppe dem op, så de er super skarpe, når præsidenten er på køretur. Vi tåler simpelthen ikke dumme situationer. Skal vi redde lidt bedre økonomiske vilkår til nationen og måske deraf et dryp til politiet, ligger det på jeres skuldre."

Afhøringer i kommissionen viser, at den bruger mange kræfter på at undersøge en eventuel forbindelse mellem politiets handlinger gennem årene og Udenrigsministeriets ønsker.

Men blandt andre den tidligere topdiplomat Friis Arne Petersen har meldt hus forbi. At hans embedsmænd i 2002 skrev "undgå Tibet-demonstranter i Zhus synsfelt", er således helt udramatisk, har han sagt.

- Der er efter min mening intet forsæt om at ville hindre demonstrationer, sagde Friis Arne Petersen.

En af mellemlederne i politiet, Kim Østergaard, har selv været med til at holde demonstranter ude af syne.

- Det har altid været min opfattelse, at Udenrigsministeriet har ønsket det på den måde, sagde han forleden.

I løbet af foråret skal kommissionen afhøre flere tidligere stats- og udenrigsministre samt en stribe embedsmænd.

