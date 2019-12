Færdselsuheld stopper biltrafik til og fra Sverige

Lillejuleaften er der problemer for trafikanter, der vil til og fra Sverige via Øresundsbroen.

Øresundsbroen er mandag aften blevet spærret for trafik i begge retninger. Det skyldes et færdselsuheld, oplyser politiet og Vejdirektoratet.

Meldingen om lukningen er kommet på Twitter klokken 19.20.

De to myndigheder har umiddelbart intet bud på varigheden af indgrebet mod juletrafikken.

Mens Vejdirektoratet oplyser, at "broen forventes genåbnet i løbet af aftenen", melder politiet, at man ikke har viden om tidshorisonten.

To biler er stødt sammen ved Peberholm på vej mod Sverige, oplyser Københavns Politi. Ingen skal være kommet alvorligt til skade.

I første omgang lød det, at spærringen kun gjaldt for retningen mod Sverige, men senere viste det sig, at broen spærres i begge retninger på grund af oprydningsarbejdet.

