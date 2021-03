Færre ofre for vold i 2020 - især simpel vold er faldet

Fra 2019 til 2020 er der registreret fire procent færre voldsofre. Der er især færre ofre for simpel vold.

Færre blev sidste år ofre for vold.

I 2020 blev der således registreret 28.186 ofre for vold, hvilket er fire procent færre end året før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Der har ellers været et stigende antal voldsofre i de senere år fra cirka 17.200 i 2012 til cirka 29.300 i 2019, hvilket svarer til en stigning på 71 procent.

Faldet i voldsofre fra 2019 til 2020 drejer sig hovedsageligt om færre ofre for simpel vold. Det er vold efter straffelovens paragraf 244 - også kendt som den milde voldsparagraf - og har en overvægt af mænd blandt ofre.

Simpel vold rummer blandt andet sager med slag, spark og skub, men det kan ifølge Danmarks Statistik også være mere atypiske handlinger som afklipning af en andens hår eller udtværing af kage i ansigtet på en anden.

Samme voldskategori er også én af årsagerne til den store stigning, der ellers har været gennem årene.

Nedlukningen på grund af coronavirus kan have haft en betydning for, at færre blev ofre for vold.

Der blev anmeldt 31 procent færre voldstilfælde end forventet i ugerne fra nedlukning af landet til første fase af genåbningen.

Det viste en undersøgelse i juni foretaget af Syddansk Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Syd- og Sønderjyllands Politi.

Særligt mindre natteliv havde betydning for faldet, vurderede Jonas Mannov, som er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.

- Vores klare vurdering er, at nedlukning af natteliv er en meget betydelig faktor. Det har været en øjenåbner, hvor stor en forskel det har gjort. Så det skal man tage med videre, sagde han i forbindelse med undersøgelsen i sommer.

En norsk undersøgelse har desuden påvist, at for hver time udskænkningsstederne sælger alkohol, øges volden med 16 procent.

Selv om antallet af ofre generelt er faldet, så er der sket en stigning inden for nogle typer.

Eksempelvis var der sidste år flere ofre for trusler, drabsforsøg og ulovlig tvang. Der er også flere ofre for psykisk vold, hvilket i 2019 blev gjort muligt at anmelde.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at der sidste år var flere ofre for afpresning, og det tal har været voldsomt stigende sidsen 2016. I 2020 blev der registreret 3842 ofre, hvilket er 1177 flere end året før.

