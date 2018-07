Færre tyverier på Roskilde Festival end tidligere år

Der har været en anmeldelse om voldtægt og flere forsøg på voldtægt, men generelt forløber festivalen roligt.

Det kan virke som en dårlig idé at samle 130.000 mennesker på Roskilde Dyrskue, hvoraf en del er påvirkede.

Men trods få anmeldelser om voldtægter og forsøg på voldtægter er Roskilde Festival forløbet roligt indtil videre.

Det siger Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det ser rigtig fornuftigt ud. Selvfølgelig har der været sager. Det kan ikke være anderledes, når man stuver over 100.000 mennesker sammen på ganske lidt plads.

- Så med undtagelse af nogle få, alvorlige sager, så er det generelt set en meget fredelig festival, siger Carsten Andersen.

Politiet oplyser, at antallet af tyverier er faldende, men ellers ligger mængden af kriminalitet på samme niveau som de foregående år - heriblandt mængden af narkotika.

Politiet ser det dog ikke som et udtryk for, at gæsterne på festivalen tager flere stoffer end andre steder i landet.

- Stoffer er også ret udbredt i år, men det ville det også være i Herning, hvis man smækkede en masse betjente derover for at lave en masse undersøgelser, så det er ikke værre på Roskilde end andre steder, siger Carsten Andersen.

Politiet har endnu ikke opgivet tal om kriminaliteten på festivalen, men politiet ventes at udgive statistik i løbet af torsdag.

Roskilde Festival slutter på lørdag.

/ritzau/